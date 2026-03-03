«Роскосмос» объявил о завершении ремонта площадки на Байконуре

На Байконуре восстановили стартовый комплекс, поврежденный после пуска ракеты «Союз-2.1а» в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-ой стартовой площадки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что более 150 работников и представители четырех организаций выполнили запланированные монтажные операции в кратчайшие сроки — чуть более чем за 2 месяца.

В конце ноября прошлого года некоторые элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты «Союз-2.1а». Специалисты обнаружили это, когда произвели осмотр места запуска. В «Роскосмосе» после инцидента заверили, что для восстановления стола есть все необходимые резервные элементы.

