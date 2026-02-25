Путин оценил процесс создания «живого сердца»

Путин: ученые еще не добрались до создания живого сердца, но двигаются к этому

Сегодня ученые пока не добрались до создания «живого сердца», но они движутся к достижению результата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Своими смелыми идеями ученые и инженеры по сути уже формируют новую реальность, индустриальный уклад, применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, ее хрупкую экосистему», — сказал глава государства.

Путин добавил, что РФ гордится существенным вкладом российских ученых в науки о жизни.

5 февраля Путин вручил премии в области науки и инноваций семи молодым ученым. Среди отмеченных работ — атомные источники питания для космоса, технологии извлечения лития, исследования бактериального иммунитета и фундаментальные открытия в математике. Лауреаты рассказали «Газете.Ru», как и зачем становятся учеными, с какими трудностями сталкиваются сегодня и почему над задачами мирового масштаба продолжают работать в России.

Ранее Путин пообещал улучшать условия для работы молодых ученых.