Власти Дании встретятся с Рубио для обсуждения Гренландии

Премьер Дании встретится с Рубио на конференции по безопасности в Мюнхене
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила агентству Ritzau,что встретится с государственным секретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

На встрече также будет присутствовать глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.
 
