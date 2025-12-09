На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мурашко рассказал, когда пациенты получат вакцину против меланомы

Мурашко: вакцину для терапии меланомы можно будет получить в начале 2026 года
Павел Львов/РИА Новости

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о скором начале применения инновационной вакцины для лечения меланомы. В интервью РИА Новости он отметил, что уже в начале следующего года первые пациенты смогут получить терапию.

«Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года», — заявил Мурашко.

В июне директор Центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург сообщил «Газете.Ru», что первыми получателями российской мРНК-вакцины против рака станут пациенты, страдающие меланомой. По словам Гинцбурга, в случае успешного применения методики при лечении меланомы и других опухолей с высоким уровнем мутаций, перед онкологами встанет задача адаптировать ее для терапии других типов рака.

До этого Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы «НЕООНКОВАК».

Ранее Мишустин сообщил об успехах в области разработки лекарства от рака крови.

