Гинцбург рассказал, какие пациенты первыми получат мРНК-вакцину от рака

Первыми отечественную мРНК-вакцину от рака получат пациенты с меланомой, рассказал «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ-2025 директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, через две недели директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик Андрей Каприн получит официальное удостоверение от Росздравнадзора на возможность использования своего секвенатора для первых двух этапов создания вакцины на основе мРНК. После этого он сможет набирать больных, секвенировать, и к концу сентября — октябрю готовить их к введению препарата.

«А я, соответственно, получу документы, позволяющие синтезировать у нас мРНК. После этого наш конвейер из двух институтов, плюс Институт Иванникова, заработает уже для введения препарата. В первую очередь пойдут больные с меланомой. Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, как и рак легкого, но с меланомой легче работать экспериментально, поэтому все, и мы в том числе, начали с меланомы. Следующий шаг, очевидно, — немелкоклеточный рак легкого, который тоже очень много мутаций содержит. Дальше, по всей видимости, пойдут раки поджелудочной железы, которые меньше мутаций содержат, но там, кроме этого подхода, на сегодняшний день никакого другого лечения нет, поэтому все онкологи в отчаянии делают большую ставку на нашу вакцину», — рассказал академик.

Если методика заработает на меланоме и на тех опухолях, у которых большое количество мутаций, по словам Гинцбурга, онкологи должны придумать, как это распространять на другие виды опухолей.

«Потом они, безусловно, должны выработать оптимальные тактики лечения в сочетании с уже существующими препаратами. Дальше необходимо найти иммунобиологические маркеры, которые будут говорить об эффективности лечения не через пять лет, а, допустим, по прошествии двух−трех недель — месяца. На основе этих иммунобиологических маркеров мы будем судить о том, надо ли еще повторные курсы вакцинации проводить или достаточно, действует на человека эта вакцина — или не действует», — заключил академик.

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