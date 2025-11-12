Ученые выяснили, как клетчатка помогает иммунитету бороться с раком

Ученые из Института инфекционных заболеваний и иммунитета имени Питера Доэрти (Doherty Institute) выяснили, что пищевые волокна помогают организму бороться с раком кожи. Они усиливают работу Т-клеток — ключевых участников адаптивного иммунитета, которые защищают организм от вирусов, бактерий, раковых клеток и других патогенов. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

К такому выводу ученые пришли в результате наблюдения за пациентами с меланомой. Проходившие иммунотерапию участники соблюдали диету, богатую клетчаткой. Ученые установили, что бактерии кишечника при расщеплении волокон производят короткоцепочечные жирные кислоты — метаболиты, которые действуют как «топливо» для иммунных клеток. Эти вещества не только обеспечивают Т-клетки энергией, но и повышают их способность распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

Когда исследователи сравнили микробиом пациентов с меланомой, они обнаружили, что у людей, хорошо реагирующих на иммунотерапию, активнее вырабатывались именно эти полезные метаболиты.

«Наше открытие объясняет, почему пациенты с прогрессирующей меланомой и здоровым микробиомом кишечника лучше отвечают на лечение», — отметил профессор Бедуи.

По словам ученых, результаты исследования подчеркивают важность здорового питания и открывают новые возможности для персонализированного лечения онкологических заболеваний. Исследователи также напомнили, что клетчатку содержат растительные продукты — бобовые, крупы, орехи, овощи и цельнозерновой хлеб.

Ранее ученые выяснили, что орехи могут снижать риск болезней сердца на 14%.