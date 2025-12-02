На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

НАСА обнаружило «инопланетный корабль» 3I/ATLAS раньше всех

Телескоп НАСА заметил комету 3I/ATLAS за два месяца до регистрации
close
NASA

Космический телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), принадлежащий НАСА, обнаружил комету 3I/ATLAS почти за два месяца до ее официальной регистрации астрономами. Об этом говорится в исследовании Центра космических полетов Годдарда.

Согласно документу, TESS зафиксировал объект в период с 7 мая по 2 июня 2025 года. При этом официально об открытии кометы объявили 1 июля 2025 года. На снимках объект имел яркость 19-й до 21-й звездной величины, следует из исследования.

В центре отметили, что анализ архивных наблюдений также выявил систематическое смещение тела относительно прогнозируемого. При этом, как следует из исследования, подобные расхождения могут указывать на проблемы в калибровке мировой системы координат телескопа, поскольку естественное негравитационное смещение на таких расстояниях маловероятно.

Некоторые астрономы предполагают, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. По мнению ученых, объект демонстрирует «вращательное» движение, что говорит о том, что 3I/ATLAS может иметь «направленные двигатели». Астрофизик из Гарворда Ави Леб допустил, что межзвездный объект мог быть создан для транспортировки технологических устройств к Юпитеру.

Космический объект 3I/ATLAS заметили в июле. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее приближающийся к Земле «инопланетный корабль» 3I/ATLAS изменил поведение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами