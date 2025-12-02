НАСА обнаружило «инопланетный корабль» 3I/ATLAS раньше всех

Космический телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), принадлежащий НАСА, обнаружил комету 3I/ATLAS почти за два месяца до ее официальной регистрации астрономами. Об этом говорится в исследовании Центра космических полетов Годдарда.

Согласно документу, TESS зафиксировал объект в период с 7 мая по 2 июня 2025 года. При этом официально об открытии кометы объявили 1 июля 2025 года. На снимках объект имел яркость 19-й до 21-й звездной величины, следует из исследования.

В центре отметили, что анализ архивных наблюдений также выявил систематическое смещение тела относительно прогнозируемого. При этом, как следует из исследования, подобные расхождения могут указывать на проблемы в калибровке мировой системы координат телескопа, поскольку естественное негравитационное смещение на таких расстояниях маловероятно.

Некоторые астрономы предполагают, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. По мнению ученых, объект демонстрирует «вращательное» движение, что говорит о том, что 3I/ATLAS может иметь «направленные двигатели». Астрофизик из Гарворда Ави Леб допустил, что межзвездный объект мог быть создан для транспортировки технологических устройств к Юпитеру.

Космический объект 3I/ATLAS заметили в июле. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее приближающийся к Земле «инопланетный корабль» 3I/ATLAS изменил поведение.