Астрономы зафиксировали кадры вращения 3I/ATLAS, который может иметь двигатели

Daily Star: 3I/ATLAS может иметь двигатели, придающие ему вращение
Астрономы утверждают, что зафиксировали кадры вращения 3I/ATLAS, что подтверждает, что межзвёздный объект может иметь «направленные двигатели», пишет Daily Star.

Специалисты сообщают, что межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует «вращательное» движение, что вновь разожгло споры о его истинной природе. На фоне растущего интереса NASA провело пресс-конференцию, чтобы опровергнуть популярные предположения о том, что объект может быть инопланетным космическим кораблем, подтвердив, что речь идет о комете.

Однако профессор Гарварда Ави Лёб, известный своими нетрадиционными гипотезами о межзвездных объектах, поставил под сомнение выводы агентства и заявил, что NASA следовало сфокусироваться на необъясненных особенностях 3I/ATLAS.

Сейчас астрономы-любители пытаются определить, является ли эффект вращения реальным, или он вызван длинной выдержкой кадров, атмосферными искажениями или дрейфом системы слежения.

Профессор Лёб отметил, что если вращение подтвердится и будет сочетаться с другими необычными характеристиками 3I/ATLAS, объект может оказаться «нетипичной кометой».

Он допустил, что аномалии поведения могли бы быть вызваны «направленными двигателями» — тем самым косвенно поддержав гипотезы о технологическом происхождении объекта.

«Представители NASA должны были подчеркнуть то, чего мы не понимаем о 3I/ATLAS, а не настаивать, что это обычная комета из новой среды. Да, они утверждают, что объект ведет себя как комета — сбрасывает газ и пыль. Но космический аппарат, покрытый пылью и льдом после путешествия через межзвездную среду, мог бы демонстрировать схожие процессы при воздействии солнечного света», — считает ученый.

Ранее в NASA оценили опасность угрозы кометы 3I/ATLAS для Земли.

