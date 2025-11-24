На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый Гарварда допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS несет технику

Гарвардский астроном Леб связал маневры 3I/ATLAS с возможной миссией к Юпитеру
Gergitek/Shutterstock/FOTODOM

Межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть создан для транспортировки технологических устройств к Юпитеру. Такое мнение изложил в своем блоге гарвардский астрофизик Ави Леб.

Он указал, что для подобной миссии объекту необходимо войти в радиус Хилла — область, где гравитация Юпитера превышает влияние Солнца. По его словам, именно этим могла объясняться недавняя негравитационная корректировка курса, позволившая 3I/ATLAS не пройти мимо нужной зоны. Леб считает, что уровень ускорения был настроен с высокой точностью, что, по его версии, может указывать на искусственный характер объекта.

Астроном также предположил, что обнаружение технологических спутников Юпитера стало бы признаком интереса к планете со стороны внеземной цивилизации.

3I/ATLAS впервые заметили 1 июля, позже ученые определили, что это комета из другой звёздной системы с комой диаметром около 24 км. Компьютерное моделирование показало её примерный возраст — свыше 7,5 млрд лет, что делает ее старше Солнца.

Осенью Леб уже обращал внимание на необычное поведение объекта. В сентябре он сообщил, что комета начала менять цвет, а в августе утверждал, что она излучает собственный свет неизвестного происхождения. В начале ноября Лаборатория реактивного движения NASA зафиксировала первое подтверждение негравитационного ускорения — объект совершил неожиданный маневр при приближении к Солнцу.

В середине ноября NASA представило новые снимки, подтвердив, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой, за которой специалисты наблюдали на протяжении всего её пребывания в пределах Солнечной системы.

Ранее в недрах Земли обнаружили таинственные гигантские аномалии.

