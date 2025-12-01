На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приближающийся к Земле «инопланетный корабль» 3I/ATLAS изменил поведение

ИКИ РАН: космический объект 3I/ATLAS ослабил свечение более чем на треть
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Reuters

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который еще называют «инопланетным кораблем» или «кометой-кораблем», по мере приближения к Земле меняет свое поведение. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

В ходе наблюдения за космическим объектом удалось установить, что он внезапно ослабил свечение — за шесть дней яркость 3I/ATLAS снизилась более чем на треть. Ученые считают, что это могло произойти из-за увеличения расстояния между кометой и Солнцем, в результате чего она стала отражать меньшее количество света. Несмотря на это, 3I/ATLAS продолжает занимать 4-е место по яркости среди почти 100 комет, доступных на данный момент для наблюдений при помощи телескопов.

До этого ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт сообщил, что излучаемые кометой 3I/ATLAS радиосигналы подтверждают ее естественное происхождение и ставят точку в дискуссиях о характере ее появления.

Некоторые астрономы предполагают, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. По мнению ученых, объект демонстрирует «вращательное» движение, что говорит о том, что 3I/ATLAS может иметь «направленные двигатели». Астрофизик из Гарворда Ави Леб допустил, что межзвездный объект мог быть создан для транспортировки технологических устройств к Юпитеру.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее астрофизик рассказал, что Землю может преследовать построенный в СССР зонд.

