На Солнце произошла пятая за сутки вспышка

На Солнце зафиксировали пятую за сутки вспышку предпоследнего уровня мощности (М). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

В 13:51 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N22W87) была зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 22 минуты.

Утром 18 октября сообщалось, что специалисты зафиксировали четыре вспышки класса М в той же активной области.

4 октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил о завершении одной из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла.

До этого терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Голова может сильно болеть и кружиться, появляется шум в ушах, аппетит ухудшается, человек чувствует себя сонливым, у него болят мышцы и суставы, нарушается сердечный ритм.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.