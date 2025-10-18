На Солнце зафиксировали несколько сильных вспышек

На Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего класса мощности М ночью и утром 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации ученых, последняя вспышка (M1.32) длилась с 9:50 до 10:04 мск, первая (M1.0) — с 3:23 до 3:39 мск.

Согласно прогнозу на сутки, в ближайшие часы начнутся магнитные бури.

В последний раз магнитная буря на Земле наблюдалась 12 октября, она была на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

4 октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил о завершении одной из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла.э

До этого терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Голова может сильно болеть и кружиться, появляется шум в ушах, аппетит ухудшается, человек чувствует себя сонливым, у него болят мышцы и суставы, нарушается сердечный ритм.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.