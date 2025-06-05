Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий

Предприниматель и миллиардер Илон Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий заявил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Об этом сообщается на странице X бизнесмена.

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал Маск.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить субсидировать проекты миллиардера Илона Маска и расторгнуть с ним контракты, чтобы сэкономить миллиарды долларов.

5 июня между ранее поддерживавшими на публику дружеские отношения президентом США и владельцем Tesla начался открытый конфликт. В ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Трамп выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский лидер отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

После этого Маск публично обвинил Трампа в неблагодарности и заявил, что тот без него не смог бы победить на президентских выборах. Он также высказал предположение, что США нужна «третья партия», помимо Республиканской и Демократической.

Ранее Маск призвал лишить ООН финансирования.