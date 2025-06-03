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Маск призвал лишить ООН финансирования

Маск: финансирование ООН нужно прекратить
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Vincent Alban/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансирование Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом генеральный директор компании Tesla заявил в социальной сети X.

Таким образом миллиардер прокомментировал видео, на котором генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об использовании цифровых платформ для введения людей в заблуждение и организации вражды. Пользователь, опубликовавший эти кадры, отметил, что всемирная организация якобы «объявила войну свободе слова».

«Лишите ООН финансирования», — написал Маск.

В марте Маск выразил согласие с мыслью о том, что Соединенным Штатам пора выйти из НАТО и ООН. Бизнесмен сделал репост записи политического активиста Гюнтера Иглмана, что для Штатов «пришло время покинуть» организации.

В январе американский предприниматель раскритиковал правительство Германии за подавление свободы слова, назвав его подход «тоталитарным». По словам Маска, Берлин «пытается подавить свободу слова и сажает людей в тюрьму за критику политиков или даже посты в социальных сетях».

Ранее генсек ООН заявил, что организация не развалится без денег США.

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