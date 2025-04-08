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«Союз МС-27» с новым международным экипажем пристыковался к МКС

«Союз МС-27» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС
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Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции «Роскосмоса».

В состав экипажа входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонни Ким.

8 апреля ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» стартовала с аэродрома в Байконуре.

7 апреля сообщалось, что Баканов встретился с представителями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на космодроме Байконур. Стороны обсудили сотрудничество на МКС и запуск корабля «Союз МС-27».

28 марта в NASA заявляли, что сотрудничество по МКС с Россией «идет гладко, как это продолжается почти 25 лет».

Ранее сообщалось, что Россия может оказать поддержку космической миссии Илона Маска на Марс.

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