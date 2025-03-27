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Россия может оказать поддержку космической миссии Илона Маска на Марс

Дмитриев: РФ может предложить атомную электростанцию для миссии на Марс
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ESA & MPS for OSIRIS Team

Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности», — заявил он.

Дмитриев добавил, что Россия может многое предложить для миссии на Марс, поскольку в стране имеются некоторые ядерные технологии, которые могут быть применимы.

Среди прочего глава РФПИ отметил, что сотрудничество с Маском имеет важное значение для России и посредством видеоконференций существует вероятность встречи и продвижения вперед по вопросам сотрудничества.

15 марта Дмитриев заявлял, что российской и американской стороне стоит отправить совместную миссию на Марс в 2029 году.

Таким образом глава РФПИ оценил пост Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. И в том случае, если полеты пройдут хорошо, то не позднее 2029 года на планету могут отправить корабль с людьми.

Ранее Маск изменил собственный прогноз по колонизации Марса.

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