Россия может оказать поддержку космической миссии Илона Маска на Марс

Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.
«Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности», — заявил он.
Дмитриев добавил, что Россия может многое предложить для миссии на Марс, поскольку в стране имеются некоторые ядерные технологии, которые могут быть применимы.
Среди прочего глава РФПИ отметил, что сотрудничество с Маском имеет важное значение для России и посредством видеоконференций существует вероятность встречи и продвижения вперед по вопросам сотрудничества.
15 марта Дмитриев заявлял, что российской и американской стороне стоит отправить совместную миссию на Марс в 2029 году.
Таким образом глава РФПИ оценил пост Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. И в том случае, если полеты пройдут хорошо, то не позднее 2029 года на планету могут отправить корабль с людьми.
Ранее Маск изменил собственный прогноз по колонизации Марса.