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NASA ответило на вопрос о важности сотрудничества с Россией для полетов на Марс

NASA: сотрудничество с Россией фокусируется на продолжении работы МКС
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NASA

Американское космическое агентство (NASA) на вопрос о необходимости российских разработок для полета на Марс заявило РИА Новости, что сосредоточено на сотрудничестве по продолжению работы Международной космической станции (МКС).

«NASA, «Роскосмос» и другие наши зарубежные партнеры остаются сфокусированными на продолжении безопасной и профессиональной работы МКС на низкой земной орбите», -— заявил собеседник агентства.

В NASA подчеркнули, что сотрудничество «идет гладко, как это продолжается почти 25 лет».

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска.

15 марта Дмитриев заявлял, что российской и американской стороне стоит отправить совместную миссию на Марс в 2029 году.

Ранее Маск изменил собственный прогноз по колонизации Марса.

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