Ракета «Союз» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура с космонавтами на борту

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» стартовала с аэродрома в Байконуре. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Корабль отправился на международную космическую станцию с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким, а также Джонни Кимом на борту.

Отмечается, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов проконтролировал запуск корабля.

Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем, раскрыты его антенны и солнечные батареи. Стыковка к модулю «Причал» МКС ожидается в 12:04 по московскому времени, говорится в сообщении.

7 апреля сообщалось, что Баканов встретился с представителями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на космодроме Байконур. Стороны обсудили сотрудничество на МКС и запуск корабля «Союз МС-27».

28 марта в NASA заявляли, что сотрудничество по МКС с Россией «идет гладко, как это продолжается почти 25 лет».

Ранее сообщалось, что Россия может оказать поддержку космической миссии Илона Маска на Марс.