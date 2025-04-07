Глава «Роскосмоса» встретился с представителями NASA

Баканов обсудит с представителями NASA сотрудничество на МКС

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов встретился с представителями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на космодроме Байконур. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в своем Telegram-канале.

«Началась встреча с NASA. <...> Баканов и заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кеннет Бауэрсокс обсудят сотрудничество на МКС; предстоящий 8 апреля пилотируемый пуск; совместное празднование годовщины стыковки «Союз-Аполлон», — говорится в сообщении.

По словам Баканова, число приехавших на космодром туристов стало рекордным — более 2,5 тысячи человек.

28 марта в NASA заявляли, что сотрудничество по МКС с Россией «идет гладко, как это продолжается почти 25 лет».

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что РФ может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска.

Ранее сообщалось, что на Байконуре установили ракету-носитель с кораблем «Союз МС-27».