Маск оценил видео с благодарностью от застрявших на МКС астронавтов

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс, в котором они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю. Соответствующее видео появилось на странице Маска в социальной сети X.

«Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и президентом США Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос», — заявил на видео Уилмор.

В обращении его поддержала коллега Уильямс, выразив надежду на быстрое возвращение домой. Размещенное видео Маск сопроводил смайликами в виде сердечек и ракет.

Пилотируемый корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что миссия будет продолжаться около недели. Позднее стало известно, что экипаж может вернуться на Землю в феврале 2025 года, затем НАСА перенесло дату возвращения на весну 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что Байдена не заботили судьбы застрявших на МКС астронавтов.