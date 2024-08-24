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В NASA назвали дату возвращения на Землю экипажа Boeing Starliner

Экипаж Boeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале 2025 года

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John Raoux/AP

Глава NASA Билл Нельсон заявил во время пресс-конференции, что экипаж Boeing Starliner вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю в феврале 2025 года.

По его словам, NASA решило, что американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс вернутся на Землю с девятой командой в феврале 2025 года. При этом сам Starliner вернется без экипажа.

Нельсон не стал уточнять, когда корабль вернется домой.

Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Планировалось, что миссия будет продолжаться около недели. Однако астронавты находятся там уже почти 70 дней.

14 августа гофиса астронавтов NASA Джозеф Акабу заявил, что Уилмор и Уильямс знали о всех рисках полета на Starliner.

Ранее ученый объяснил, почему Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС.

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