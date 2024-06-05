В космос впервые отправили корабль Starliner с экипажем

Космический корабль Starliner 5 июня был впервые запущен с экипажем. Об этом сообщает НАСА.

В управлении рассказали, что старт ракеты Atlas V с кораблем Starliner произошел с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 10:52 (17:52 мск). До Международной космической станции (МКС) долетит примерно через сутки.

Попытка запуска нового корабля CST-100 Starliner в пилотируемом режиме переносилась уже несколько раз. Запуск, запланированный на 7 мая был отменен за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана во второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Еще один раз запуск переносился для устранения выявленной утечки гелия в сервисном модуле корабля.

1 июня сообщалось, что пуск аппарата Starliner отменили за четыре минуты до старта из-за сбоя.

Ранее стало известно, что Starliner должен был доставить на борт Международной космической станции (МКС) новый насос для системы переработки мочи.