Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о ситуации вокруг «застрявших» на МКС астронавтов

Маск готов через две недели вернуть домой застрявших на МКС астронавтов
close
Samuel Corum - Pool via CNP/Global Look Press

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск готов уже через две недели вернуть на Землю астронавтов NASA Барри Юджина Уилмора и Суниту Уильямс, которые «застряли» на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«У нас есть два астронавта, которые застряли в космосе. Я попросил Илона. Я сказал: «Сделай мне одолжение. Можешь ли ты вытащить их?» Он ответил: «Да», — сказал он.

По словам главы Белого дома, полет может состояться через две недели.

Пилотируемый корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с NASA, отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Впоследствии инженеры работали над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.

Ранее американский астронавт назвала полет с российскими космонавтами привилегией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами