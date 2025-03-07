Трамп высказался о ситуации вокруг «застрявших» на МКС астронавтов

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск готов уже через две недели вернуть на Землю астронавтов NASA Барри Юджина Уилмора и Суниту Уильямс, которые «застряли» на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«У нас есть два астронавта, которые застряли в космосе. Я попросил Илона. Я сказал: «Сделай мне одолжение. Можешь ли ты вытащить их?» Он ответил: «Да», — сказал он.

По словам главы Белого дома, полет может состояться через две недели.

Пилотируемый корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с NASA, отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Впоследствии инженеры работали над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.

Ранее американский астронавт назвала полет с российскими космонавтами привилегией.