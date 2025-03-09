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Трамп заявил, что Байдена не заботили судьбы застрявших на МКС астронавтов

Трамп: Байден не хотел заниматься застрявшими на МКС астронавтами
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не проявлял интереса к возвращению астронавтов НАСА Барри Юджина Уилмора и Суниты Уильямс, чья миссия на Международной космической станции (МКС) должна была завершиться в июне 2024 года. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Один из вопросов, которые я должен решить - это возвращение двух астронавтов. Это очень важно. Они находятся там [на МКС] уже долгое время, а Байден не хотел [заниматься этой проблемой]», — сказал Трамп.

Кроме того, он отметил, что одной из целей его космической программы будет подготовка к миссии на Марс, однако приоритетом это не является. По словам Трампа, существует огромный интерес к полету на красную планету.

Пилотируемый корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что миссия будет продолжаться около недели. Позднее стало известно, что экипаж может вернуться на Землю в феврале 2025 года, затем НАСА перенесло дату возвращения на весну 2025 года.

Ранее Маск высказался о ситуации вокруг «застрявших» на МКС астронавтов.

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