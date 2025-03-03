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Путин наградил летчика-космонавта Виктора Савиных

Путин подписал указ о награждении космонавта Виктора Савиных орденом Гагарина
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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как говорится в документе, Савиных удостоен этой награды за большие заслуги в области исследования и использования космического пространства, активную общественную деятельность.

18 февраля стало известно, что Путин назначил Юрия Борисова своим специальным представителем по международному сотрудничеству в космосе. От этой должности ранее был освобожден директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

6 февраля в Кремле сообщили, что Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса». Он был назначен главой государственной корпорации в июле 2022 года.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что у президента России нет претензий к работе Юрия Борисова.

Ранее Путин заявил о нехватке денег в сфере освоения космоса.

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