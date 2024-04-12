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Путин заявил о нехватке денег в сфере освоения космоса

Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает, но есть движение вперед

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, говоря об освоении космоса, заявил о продвижении вперед, несмотря на нехватку денег. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть», — сказал президент РФ в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.

Путин отметил, что только что состоялся старт нового тяжелого ракетоносителя «Ангара-А5».

«Тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с Восточного, с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции», — сказал российский лидер.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в российском бюджете будут предусмотрены значительные средства на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу.

11 апреля новая российская ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с Восточного с третьей попытки. Она вывела на орбиту спутник «Гагаринец».

В «Роскосмосе» заявили, что основная задача запуска полностью выполнена. Запущенный в космос разгонный блок «Орион» доставил на орбиту испытательную полезную нагрузку.

Ранее в «Роскосмосе» оценили значимость запуска ракеты «Ангара-А5».

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