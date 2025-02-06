В Кремле заявили, что не имеют претензий к Борисову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.

«Вы знаете, что подписан президентский указ. Никаких претензий к Борисову нет, происходит ротация», — сказал Песков.

Он отметил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет в ближайшие дни встречи с новым главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.

«Но президент регулярно от «Роскосмоса» получает доклады, как там обстоят дела», — добавил представитель Кремля.

6 февраля в Кремле сообщили, что Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса». Он был назначен главой государственной корпорации в июле 2022 года. Вместо него на должность назначен 39-летний Дмитрий Баканов. До этого он был заместителем министра транспорта Российской Федерации. По данным Telegram-канала Shot, Баканов являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», также он возглавлял в 2012 году АО «Спутниковая система «Гонец» и стал одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний.

Ранее Борисов высказался о судьбе МКС.