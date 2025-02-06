Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что не имеют претензий к Борисову

Песков объяснил ротацией отставку экс-главы «Роскосмоса» Борисова
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.

«Вы знаете, что подписан президентский указ. Никаких претензий к Борисову нет, происходит ротация», — сказал Песков.

Он отметил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет в ближайшие дни встречи с новым главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.

«Но президент регулярно от «Роскосмоса» получает доклады, как там обстоят дела», — добавил представитель Кремля.

6 февраля в Кремле сообщили, что Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса». Он был назначен главой государственной корпорации в июле 2022 года. Вместо него на должность назначен 39-летний Дмитрий Баканов. До этого он был заместителем министра транспорта Российской Федерации. По данным Telegram-канала Shot, Баканов являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», также он возглавлял в 2012 году АО «Спутниковая система «Гонец» и стал одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний.

Ранее Борисов высказался о судьбе МКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами