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Ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю

ТАСС: на Земле началась магнитная буря
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Ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. Оно уже достигло умеренного уровня, об этом пишет ТАСС.

В Институте прикладной геофизики агентству сообщили, что степень возмущенности магнитного поля Земли на данный момент находится на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о мощной солнечной вспышке с выбросом массы в сторону Земли, которая произошла 21 января. По его словам, как только выбросы достигнут нашей планеты, могут начаться различные явления, к примеру, проблемы со спутниковой связью. Также может нарушиться работа линий электропередачи.

В январе этого года врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала, что ежедневные прогулки в течение минимум одного часа, а также физические упражнения позволят легче пережить магнитную бурю. Кроме того, Лепилова призвала правильно и разнообразно питаться, не забывая включать в рацион овощи и фрукты и пить достаточно воды.

Ранее врачи назвали продукт, противопоказанный во время магнитных бурь.

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