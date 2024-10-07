Врачи назвали продукт, противопоказанный во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь многие отмечают ухудшение самочувствия. У метеозависимых людей учащается сердцебиение, возникают головные боли, скачки давления, организм в целом подвергается стрессу. В такое время важно не усиливать его неправильной, тяжелой пищей, а также ни в коем случае не пить алкоголь, предупредила врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен в беседе с Общественной Службой Новостей.

Магнитные бури в первую очередь влияют на сердечный ритм и артериальное давление, а также могут вызвать приступы мигрени, так как нарушается мозговой кровоток, отметила врач. По ее словам, в это время стресс, которому подвергается организм, могут усилить физические нагрузки, поэтому лучше отказаться от занятий спортом.

«Жирная, тяжелая пища и алкоголь усиливают нагрузку на организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Важно придерживаться легкой, сбалансированной диеты, богатой витаминами и минералами», — подчеркнула Тен.

Особенно важно не переедать и отказаться от алкоголя во время геомагнитных бурь, считает терапевт. Спиртное повышает нагрузку на сердце и сосуды – это опасно для людей с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также оно приводит к обезвоживанию организма, проблемам со сном и угнетает нервную систему.

«Вместо этого следует сосредоточиться на поддержке организма: пить больше воды, правильно питаться, отдыхать и избегать стресса», — заключила врач.

Напомним, магнитные бури начались 5 октября и продолжатся до 8 октября. Это связано с тем, что на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х – Х7,1 и Х9, которые заняли третье и первое места в списке самых сильных 25-го солнечного цикла.

Россиянам ранее назвали главный способ легко пережить надвигающиеся магнитные бури.