Россиянам рассказали, как подготовиться к предстоящей магнитной буре

Врач Лепилова: чтобы не мучиться во время магнитной бури, нужно подготовиться

Россиянам нужно заранее подготовиться к предстоящей магнитной буре — это позволит облегчить симптомы болезни, которая наблюдается в это время у метеозависимых, считает врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. В беседе с RT она призвала посоветоваться с лечащим врачом, а также начать следовать профилактическим мерам, которые укрепят организм и усилят его способность адаптации к изменениям окружающей среды.

В числе рекомендаций по общему укреплению организма врач назвала ежедневные прогулки в течение минимум одного часа, а также физические упражнения, которые следует посвящать по 50-60 минут 3-4 раза в неделю. Кроме того, Лепилова призвала правильно и разнообразно питаться, не забывая включать в рацион овощи и фрукты и пить достаточно воды.

«Также важен качественный сон: взрослым обычно требуется семь-восемь часов ночного отдыха», — отметила невролог.

Самочувствие во время магнитных бурь чаще ухудшается у людей с хроническими заболеваниями. К примеру, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, у людей может подскочить давление, участиться сердцебиение. При астме люди сталкиваются с кашлем, одышкой, при мигрени усиливается головная боль.

Действуют магнитные бури и на психику — у людей с тревожно-депрессивными расстройствами могут обостриться такие симптомы, как тревога, плохое настроение, сниженная продуктивность, предупредила Лепилова. Она посоветовала людям с любыми хроническими болезнями заранее обсудить с лечащим врачом индивидуальные рекомендации перед началом магнитной бури.

Напомним, руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина сообщила, что из-за выброса плазмы на Солнце в ближайшее время на Земле начнется магнитная буря — она прогнозируется на ночь с 24 на 25 января.

Ранее врачи назвали продукт, противопоказанный во время магнитных бурь.