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В NASA забили тревогу из-за возможного столкновения астероида с Землей

NASA: вероятность прямого столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла до 3,1%
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Depositphotos

Вероятность прямого столкновения астероида 2024 YR4 с Землей возросла до 3,1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центра по изучению объектов, сближающихся с планетой, который принадлежит NASA.

На прошлой неделе газета The Independent со ссылкой на расчеты исследователя NASA Дэвида Рэнкина сообщала, что астероид YR4 может врезаться в Луну на пути к Земле, однако вероятность этого составляет порядка 0,3%. Отмечается, что удар о поверхность Луны может привести к возникновению кратера диаметром в сотни метров и выбросам космического мусора.

До этого сообщалось, что вероятность прямого столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла вдвое — до 2,3%.

В феврале стало известно, что астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией.

Ранее ученые назвали последствия столкновения Земли с 500-метровым астероидом.

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