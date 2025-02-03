Ученые рассказали, насколько опасен астероид, который может упасть на Землю в 2032 году

Астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По последним данным NASA, вероятность удара составляет 1,6%. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией. Об этом сообщает портал Agence France-Presse (AFP).

2024 YR4 впервые обнаружили 27 декабря 2024 года в обсерватории El Sauce в Чили. По оценкам астрономов, его диаметр составляет от 40 до 90 метров. Уже к Новому году он был отмечен NASA как объект, требующий особого внимания.

«Мы продолжаем наблюдать за ним и собирать данные. Скорее всего, в ближайшие месяцы вероятность столкновения снизится до нуля», — сообщил Брюс Беттс, главный научный сотрудник The Planetary Society.

Аналогичная ситуация произошла в 2004 году с астероидом Апофис, который сначала считался опасной угрозой, но дополнительные наблюдения исключили возможность удара.

Если 2024 YR4 все же столкнется с Землей, последствия зависят от места падения. Возможные зоны удара включают Тихий и Атлантический океаны, Южную Америку, Африку и Южную Азию.

Этот астероид относится к категории «градоубийц». По мощности его взрыв в атмосфере превысит бомбу в Хиросиме более чем в 500 раз. Он не оставит кратера, но может уничтожить крупный город, как это произошло в 1908 году в Тунгуске, где ударная волна повалила миллионы деревьев на площади 2 тысячи квадратных километров. Если астероид взорвется над океаном, возможны цунами, особенно если это произойдет недалеко от побережья.

К счастью, у человечества есть время подготовиться. В 2022 году NASA успешно испытало миссию DART, отклонив астероид с помощью космического аппарата. Этот метод может быть применен и к 2024 YR4.

Кроме того, ученые рассматривают другие способы: лазерное испарение части астероида для изменения его траектории и «гравитационный трактор» — космический корабль, который медленно отклонит астероид от Земли своей гравитацией. Если эти методы окажутся неэффективными, то для предотвращения человеческих жертв будет проведена эвакуация населения из зоны возможного удара.

«Бояться не стоит», — заверил Келли Фаст, представитель NASA. — «У нас есть необходимые технологии, чтобы предотвратить катастрофу».

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