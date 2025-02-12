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Астероид YR4 может врезаться в Луну на пути к Земле

The Independent: астероид YR4 может врезаться в Луну на пути к Земле
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Depositphotos

Астероид YR4 может врезаться в Луну на пути к Земле, однако вероятность этого составляет порядка 0,3%. Об этом пишет The Independent со ссылкой на расчеты исследователя NASA Дэвида Рэнкина.

Предполагается, что ширина астероида может составлять до 90 м. Его удар о поверхность Луны может привести в возникновению кратера диаметром в сотни метров и выбросам космического мусора. При этом в случае возможного приближения астероида к Земле, последствия столкновения с поверхностью могут быть существенно смягчены засчет ее насыщенной кислородом атмосферы.

До этого сообщалось, что вероятность прямого столкновения астроида 2024 YR4 с Землей выросла вдвое — до 2,3%.

3 февраля сообщалось, что астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По последним данным NASA, вероятность удара составляет 1,6%. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией.

Ранее ученые назвали последствия столкновения Земли с 500-метровым астероидом.

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