В NASA опасаются прямого столкновения астероида с Землей

Вероятность прямого столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году выросла вдвое, с 1% до 2,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление NASA.

«Хотя вероятность столкновения по-прежнему крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3%», — заявили в NASA.

В американском космическом агентстве добавили, что в 2025 году наблюдать за опасным астероидом будет телескоп «Джеймс Уэбб», чтобы более точно узнать его размеры.

3 февраля сообщалось, что астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По последним данным NASA, вероятность удара составляет 1,6%. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией.

2024 YR4 впервые обнаружили 27 декабря 2024 года в обсерватории El Sauce в Чили. По оценкам астрономов, его диаметр составляет от 40 до 90 метров. Уже к Новому году он был отмечен NASA как объект, требующий особого внимания.

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