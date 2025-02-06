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Ученые назвали последствия столкновения Земли с 500-метровым астероидом

SciAdv: падение на Землю среднего метеорита охладит планету на 4°C
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Depositphotos

Южнокорейские ученые из Центра физики климата при Пусанском национальном университете провели моделирование, чтобы оценить последствия столкновения Земли с астероидом среднего размера (около 500 метров в диаметре). Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Столкновение с астероидом, подобным Бенну (который имеет шанс 1 из 2700 столкнуться с Землей в 2182 году), вызовет выброс сотен миллионов тонн пыли в верхние слои атмосферы.

Это приведет к глобальному похолоданию, причем температура поверхности Земли может снизиться на 4°C. При этом среднее количество осадков уменьшится на 15%, а озоновый слой может истощиться на 32%, что повысит уровень ультрафиолетового излучения.

Фотосинтез наземных растений сократится на 20–30%, что вызовет масштабные проблемы в сельском хозяйстве и поддержании продовольственной безопасности.

В отличие от суши, морской планктон восстановится уже через шесть месяцев и даже увеличит свою продуктивность благодаря обогащению воды железом из пыли.

Падение астероида также может привести к неожиданным последствиям. Например, диатомовые водоросли, богатые силикатом, начнут активно размножаться, что привлечет зоопланктон. Это может смягчить последствия нехватки продовольствия на суше.

Ученые отметили, что астероиды среднего размера сталкиваются с Землей примерно раз в 100–200 тыс. лет. Понимание их воздействия помогает подготовиться к потенциальным угрозам и оценить риски для биосферы и человечества.

Ранее исследователи оценили опасность астероида, который может врезаться в Землю в 2032 году.

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