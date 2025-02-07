В НАСА прокомментировали смену руководителя Роскосмоса

НАСА продолжит сотрудничество со всеми партнерами после смены главы «Роскосмоса»

НАСА знает о смене главы корпорации «Роскосмос» и продолжит сотрудничать со всеми партнерами. Об этом РИА Новости сообщили в американском космическом агентстве.

«НАСА известно о смене руководства в российской государственной космической корпорации «Роскосмос», — сказали там.

В агентстве подчеркнули, что сотрудничество с партнерами будет продолжаться для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС).

6 февраля Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса». Вместо него на должность назначили 39-летнего Дмитрия Баканова. До этого он был заместителем министра транспорта РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ротацией отставку Борисова. По его словам, в графике президента России Владимира Путина пока нет в ближайшие дни встречи с новым главой «Роскосмоса».

Ранее Минтранс поблагодарил Баканова за эффективную службу и вклад в цифровизацию.