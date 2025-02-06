Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» Борисов отправлен в отставку, его пост займет Баканов

Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса», сообщает Telegram-канал Кремля.

»Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо него на должность назначен 39-летний Дмитрий Баканов. До этого он был заместителем министра транспорта РФ.

По информации Telegram-канала Shot, Баканов также являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» и, возглавив в 2012 году АО «Спутниковая система «Гонец», стал одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний.

До этого исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщал, что пилотируемый корабль «Союз МС-27» отправится к Международной космической станции в апреле текущего года.

Ранее глава «Роскосмоса» высказался о судьбе МКС.