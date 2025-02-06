Минтранс поблагодарил Баканова за службу и вклад в цифровизацию

Минтранс России поздравил бывшего заместителя министра Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора «Роскосмоса»‎ и поблагодарил за успешную службу и вклад в цифровизацию на транспорте. Об этом пишет РИА Новости.

«Коллектив Минтранса России поздравляет Дмитрия Баканова с назначением на высокую государственную должность. Благодарим за эффективную многолетнюю службу в министерстве и значительный вклад в области цифровизации на транспорте, направленный на повышение эффективности деятельности транспортного комплекса страны»‎, — говорится в публикации.

В ведомстве Баканову пожелали успешной работы на новом месте и высоких результатов в отрасли.

6 февраля стало известно, что Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса». Вместо него на должность назначен 39-летний Дмитрий Баканов.

По информации Telegram-канала Shot, Баканов также являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» и, возглавив в 2012 году АО «Спутниковая система «Гонец», стал одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний.

Ранее глава «Роскосмоса» высказался о судьбе МКС.