Стало известно о стремлении недружественных стран сотрудничать с РФ в науке

Помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко заявил, что недружественные страны пытаются возобновить контакты с РФ в науке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу сказать, что страны, которые называются недружественными, сегодня в значительной степени меняют свою политику», — сказал Фурсенко.

По словам помощника президента, в разных странах наблюдаются серьезные попытки «без шума» возобновить или начать новые исследования. Одним из таких государств, как утверждает Фурсенко, является Германия.

В декабре Фурсенко заявлял на XI Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес», что России следует акцентировать внимание не столько на импортозамещении, но и на технологическом лидерстве страны. Он отмечал, что только страны, обладающие реальными конкурентными преимуществами, способны устанавливать стандарты, которые захотят разделить и которым будут следовать и другие страны.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что наука призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед. По его словам, наука — создает условия для прогресса.

Ранее стало известно о планах увеличить расходы федерального бюджета РФ на науку.