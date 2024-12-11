В Москве обсудили перспективы перехода от импортозамещения к технологическому лидерству

России следует акцентировать внимание не столько на импортозамещении, но и на технологическом лидерстве страны. Об этом на XI Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованном компанией «Иннопрактика» и МГУ имени Ломоносова, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

По его словам, только страны, обладающие реальными конкурентными преимуществами, способны устанавливать стандарты, которые захотят разделить и которым будут следовать и другие страны.

«Для достижения такого лидерства необходимо четко определить цели и понимать, к чему стремиться в долгосрочной перспективе. Требуется глубокий и нестандартный прогноз, который позволит разработать сценарии, ведущие к достижению этих целей», — сказал Андрей Фурсенко.

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что ежегодные встречи представителей науки, образования, власти и бизнеса на конгрессе являются мощным стимулом для рождения новых идей инновационного развития.

Он добавил, что «уже через год эти идеи обсуждаются участниками конгресса в виде реализованных проектов».

В качестве примера он привел созданную межуниверситетскую квантовую сеть.

Садовничий сообщил, что при поддержке «Иннопрактики» будет создан широкий консорциум, который займется разработкой новой коммуникационной квантовой системы с открытой платформой.

Генеральный директор «Иннопрактика» Катерина Тихонова отметила, что уже почти 12 лет компания содействует развитию инновационной экономики, поддерживая быстрорастущие технологические предприятия.

Она добавила, что для достижения совокупного суверенитета России необходима комплексная поддержка различных сфер, включая науку, образование и культуру.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на примере атомной энергетики назвал основные слагаемые национального глобального лидерства.

По его словам, это научные исследования, анализ возможностей и глобальных тенденций, долгосрочное планирование, приоритизация, исходя из интересов государства, а также международная кооперация.

Министр науки и высшего образования РФ обратил внимание на то, что при обеспечении технологического лидерства необходимо ориентироваться на показатель, который отражает долю внутренних затрат на исследования и разработки в структуре ВВП.