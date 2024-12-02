Путин назвал науку фундаментом развития человечества

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества. Его слова приводит РИА Новости.

«Наука, это так же как образование, так же как искусство призваны объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий», — заявил Путин.

По его словам, наука призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед.

«Именно наука создает условия для прогресса», — подчеркнул он.

Также Путин заявил, что финансирование науки в России может достичь 2% ВВП до 2030 года. По словам главы государства, страна может выйти на эти объемы финансирования раньше запланированного срока. До этого сообщалось, что Минобрнауки РФ выступило с инициативой продлить запуск трех из восьми научных центров — проектов класса «мегасайенс». В ведомстве предложили перенести срок сдачи проектов на 1—2 года.

Ранее Путин высказался об образовании в России.