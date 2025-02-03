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В России возрастут расходы федерального бюджета на науку

«Ъ»: российские власти увеличат расходы на науку
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В 2025 году в России возрастут расходы федерального бюджета на науку. Об этом, ссылаясь на экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В текущем году ассигнования на науку увеличатся на 158,2 млрд рублей и достигнут 850 млрд рублей. По предварительным сведениям, расходы на прикладные исследования возрастут на 3,2% (538,6 млрд рублей), на фундаментальные — на 9,3% (311,4 млрд рублей).

В 2025 году предполагаемая доля науки в федеральных расходах составит 2,9%.

Эксперты отмечают, что значительный рост ассигнований на науку связан с планами российских властей по достижению «технологического суверенитета». Это потребует увеличения инвестиций и со стороны бизнеса. Так, предполагается, что уровень частных инвестиций к 2035 году будет не ниже государственного.

22 января заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Станислав Наумов заявил о важности начала роботизации большинства российских производств.

Ранее россиянам рассказали, какие профессии заменит ИИ в 2025 году.

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