В Курчатовском институте рассказали, кто первым освоит Луну

Физик, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал РИА Новости, что Луну первой освоит та страна, которая сможет добывать энергию на спутнике Земли.

По его словам, у России есть для этого необходимые наработки — прототипы энергетических установок для Луны и других космических тел и принципиально новых космических двигателей.

«Луну первым освоит тот, у кого будет для этого энергия, кто создаст там энергетическую установку», — поделился Ковальчук.

До этого Ковальчук говорил РИА Новости, что у России есть научные наработки для освоения Луны и дальнего космоса.

По словам Ковальчука, идеи, о которых идет речь, надо продвигать, тем самым фиксируя технологическое лидерство России.

В сентябре Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что ученые «Курчатовского института разработали прототипы ракетных двигателей с «иной тягой» для полетов в дальний космос.

Ранее в РАН заявили о начале активнейшей экспансии человечества на Луну.