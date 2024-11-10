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В Курчатовском институте рассказали, кто первым освоит Луну

Курчатовский институт: Луну освоит страна, способная добывать энергию на спутнике

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Sergei Grits/AP

Физик, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал РИА Новости, что Луну первой освоит та страна, которая сможет добывать энергию на спутнике Земли.

По его словам, у России есть для этого необходимые наработки — прототипы энергетических установок для Луны и других космических тел и принципиально новых космических двигателей.

«Луну первым освоит тот, у кого будет для этого энергия, кто создаст там энергетическую установку», — поделился Ковальчук.

До этого Ковальчук говорил РИА Новости, что у России есть научные наработки для освоения Луны и дальнего космоса.

По словам Ковальчука, идеи, о которых идет речь, надо продвигать, тем самым фиксируя технологическое лидерство России.

В сентябре Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что ученые «Курчатовского института разработали прототипы ракетных двигателей с «иной тягой» для полетов в дальний космос.

Ранее в РАН заявили о начале активнейшей экспансии человечества на Луну.

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