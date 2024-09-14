В РАН заявили о начале активнейшей экспансии человечества на Луну

Человечество начало активнейшую экспансию на Луну, посадив на естественный спутник Земли индийский аппарат «Чандраян-3». Об этом ТАСС заявил научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый.

Ученый подчеркнул, что речь идет именно об экспансии спутника, а не его освоения. По словам Зеленого, индийский аппарат показал при посадке «очень хорошие» результаты. С момента его приземления на южный полюс Луны отправили еще несколько экспедиций, отметил академик.

Зеленый добавил, что первая четкая программа исследования полюсов Луны была сформулирована именно российскими учеными. Однако со временем лидерство в освоении было потеряно. Однако российская сторона все равно сохраняет оптимизм, уточнил ученый.

«Готовится сейчас орбитальный аппарат «Луна-26» и посадочные аппараты «Луна-27», — сказал научрук.

Посадка «Чандраян-3» позволила Индии стать четвертой страной, чей аппарат сел на Луну — после СССР, США и Китая, а также первой, которой удалось сесть в полярном регионе Луны. О том, как устроена индийская миссия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РАН рассказали о проблеме с деньгами на вторую «Луну-27».