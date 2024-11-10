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В «Курчатовском институте» заявили о наработках РФ по освоению Луны

Глава «Курчатовского института» Ковальчук: у РФ есть наработки для освоения Луны

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Физик, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил в интервью РИА Новости, что у России есть научные наработки для освоения Луны и дальнего космоса.

По словам Ковальчука, идеи, о которых идет речь, надо продвигать, тем самым фиксируя технологическое лидерство России.

«Надо знать свою цену и правильно выстраивать отношения с партнерами. Например, в Китае сегодня успешно развивается термоядерный проект. Но надо помнить, что он начинался на советской установке Токамак, поставленной туда в начале 2000-х годов. А затем мы вместе спроектировали токамак нового поколения, который сегодня один из лучших», — сказал глава «Курчатовского института».

Физик отметил, что на наработанном совместном опыте нужно строить обоюдовыгодные перспективные отношения.

В сентябре Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что ученые «Курчатовского института разработали прототипы ракетных двигателей с «иной тягой» для полетов в дальний космос.

Позднее стало известно, что британские ученые из Саутгемптонского университета (UOS) приступили к испытаниям нового ракетного двигателя для космоса, имеющего почти неограниченный радиус полета.

Ранее в РАН заявили о начале активнейшей экспансии человечества на Луну.

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