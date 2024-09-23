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Российские ученые разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос

«Курчатовский институт» создал прототипы двигателей для полетов к Луне

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Mikhail Gerasimov/Shutterstock

Ученые Курчатовского института разработали прототипы ракетных двигателей для полетов в дальний космос. Об этом сообщил глава национального исследовательского центра Михаил Ковальчук на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Сейчас все дальнейшее освоение космоса связано с двумя вещами. Первое — это принципиально новые двигатели... У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка — и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне», — сказал Ковальчук.

По его словам, институт создал прототипы двигателей, обеспечивающих иную тягу. Разработка даст возможность совершать полеты в дальний космос, отметил он.

В понедельник Ковальчук в разговоре с Путиным назвал два вечных цивилизационных приоритета — энергетику и материаловедение. Путин спросил о душе, которую туда можно включить. В ответ глава института сказал, что третий приоритет — это душа и интеллект.

2 сентября Ковальчук заявил, что Запад проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия.

Ранее глава Курчатовского института отреагировал на отказ ЦЕРН от сотрудничества с РФ.

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