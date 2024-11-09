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Космонавт рассказал о самом «заразном» сне на орбите

Космонавт Федяев рассказал о самом распространенном сне на орбите

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Илья Питалев/РИА Новости

Российский космонавт Андрей Федяев рассказал, что космонавтам часто снится сон о том, что они встречают на Земле своих знакомых, а те удивляются этой встрече. Его слова приводит РИА Новости.

«Часто космонавтам снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: «Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть», — пересказал Федяев самый популярный сон.

По его словам, сон передается от космонавта космонавту.

«Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло, как зараза какая-то, может быть», — сказал он.

Федяев отметил, что его этот сон не коснулся. Федяев совершил космический полет со 2 марта по 4 сентября 2023 года. 12 апреля 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России. Награда вручена за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.

Ранее «Роскосмос» утвердил проект отечественной орбитальной станции с семью модулями.

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