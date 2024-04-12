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Космонавты Петелин и Федяев получили звание Героев России

Путин присвоил звания Героев России космонавтам-испытателям Петелину и Федяеву

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Илья Питалев/РИА Новости

Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоены звания Героев России. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что оба специалиста входят в отряд космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина». При этом Дмитрий Петелин является инструктором-космонавтом-испытателем, а Андрей Федяев — космонавтом-испытателем.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание «Героя Российской Федерации» Петелину Дмитрию Александровичу <...>, Федяеву Андрею Валерьевичу», — говорится в указе.

Более того, глава государства распорядился наградить первую белорусскую женщину-космонавта и члена экипажа Международной космической станции (МКС) Марину Василевскую орденом Гагарина. Аналогичных государственных наград были удостоены российские инструкторы-космонавты-испытатели Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.

Ранее «Роскосмос» утвердил проект отечественной орбитальной станции с семью модулями.

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