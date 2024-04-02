Утвержден проект Российской орбитальной станции

Госкорпорация «Роскосмос» официально утвердила эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС). Как сообщает РИА Новости, новая станция получит семь модулей.

«Эскизный проект Российской орбитальной станции получил положительное заключение, его утвердили в «Роскосмосе», — говорится в сообщении компании.

Одной из ключевых особенностей новой станции станет открытая модульная архитектура. Главный, или узловой модуль в основе РОС получит шесть стыковочных узлов. К каждому из них смогут пристыковываться остальные модули.

По словам авторов проекта, модули можно будет менять по мере исчерпания ресурса. В «Роскосмосе» уверены, что при грамотной логистике срок службы станции «можно продлевать десятилетиями».

Новую станцию разрабатывает Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия». Таким образом Россия намерена обеспечить себе базу для пилотируемой космонавтики после завершения работы Международной космической станции (МКС), которая используется несколькими странами мира, в том числе и США.

Главным конструктором Российской орбитальной станции является Владимир Кожевников. В январе он заявлял, что в будущем на станции могут установить суперкомпьютер для обработки данных со спутников.

Ранее стало известно, кто доставит на орбиту станцию для замены МКС.