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Индия вернула модуль лунной миссии на околоземную орбиту

Индия успешно вернула модуль лунной миссии «Чандраян-3» на орбиту Земли

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ISRO Official

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вернула ускорительный модуль миссии «Чандраян-3» с лунной орбиты на орбиту Земли. Об этом сообщается на сайте ISRO.

Отмечается, что модуль был перемещен в рамках очередного уникального эксперимента.

23 августа «Чандраян-3» успешно высадился в районе Южного полюса Луны. Луноход «Викрам» совершил мягкую посадку на естественном спутнике Земли и доставил на него колесный аппарат «Прагъян». Таким образом, Индия стала четвертой «лунной державой» после СССР, США и Китая, а также первой, которой удалось сесть в полярном регионе Луны.

В дальнейшем Индийская организация космических исследований планирует построить собственную космическую станцию, продолжить исследование Луны, выйти на орбиту Венеры, а гипотетически — отправить зонд к Юпитеру, что за всю человеческую историю удавалось лишь США и Европе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.

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